Тюменские власти выделят дополнительно 163,7 млн рублей на жилье для сирот

ТЮМЕНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Тюменской области дополнительно направят на приобретение жилья детям-сиротам 163,7 млн рублей в 2022 году. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области.

"163,7 миллиона рублей дополнительно направит Тюменская область на приобретение жилья для детей-сирот. Ежегодно в бюджете региона на покупку квартир для детей-сирот предусматривается 492 миллиона рублей: в этом году уже выделено более 655 миллионов. <...> Таким образом, жилищный фонд для детей сирот в этом году пополнится на 459 квартир, в прошлом году было выделено 335 жилых помещений", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе учреждения, суммарно в 2022 году на жилищные программы предусмотрено 5,136 млрд рублей, за счет которых власти планируют обеспечить жильем 2,3 тыс. семей. В 2021 году жилищные условия улучшили 2,2 тыс. семей, на эти цели направлено 5,359 млрд рублей.