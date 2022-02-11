Продажи в новостройках в России за 2021 год выросли на 17%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Почти 900 тыс. сделок зарегистрировано на первичном рынке недвижимости России в 2021 году, что на 17% превышает показатель предыдущего года, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"Общее количество договоров долевого участия (ДДУ), зарегистрированных Росреестром в период с января по декабрь 2021 года, в целом по России составило 898,6 тыс. Показатель ДДУ в 2021 году выше на 17%, чем в 2020 году (763,8 тыс.)", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, побит державшийся шесть лет рекорд 2014 года, подчеркнул руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик. "Количество продаж строящегося жилья является самым главным показателем, определяющим состояние отрасли жилищного строительства. От продаж зависит стабильность финансирования стройки и последующий ввод в эксплуатацию", - отметил он.

Больше всего сделок с недвижимостью в новостройках было заключено в Москве (144 тыс.), Московской области (116,3 тыс.), Санкт-Петербурге (75,8 тыс.), Краснодарском крае (70,7 тыс.) и Свердловской области (32,4 тыс.).

При этом спрос на вторичном рынке недвижимости за 2021 год вырос на 14,5%: зарегистрировано 4,2 млн договоров купли-продажи, тогда как за 2020 год - почти 3,7 млн, следует из статистики Росреестра. Такие сделки в прошлом году чаще всего заключали в Московской области (273,3 тыс.), Краснодарском крае (271,5 тыс.), Москве (171 тыс.), Свердловской области (155 тыс.) и в Республике Татарстан (135,3 тыс.).