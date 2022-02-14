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Единого стройзаказчика предложили допустить к гражданским объектам обороны и правопорядка

Законопроектом предлагается расширить деятельность Единого заказчика на строительство и реконструкцию объектов, которые находятся не только в государственной, но и в муниципальной собственности

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минстрой РФ предлагает наделить Единого заказчика в сфере строительства полномочиями по строительству объектов гражданского назначения в сферах обороны, безопасности и правоохранительной деятельности. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Из предмета правового регулирования (закона об Едином заказчике в сфере строительства - прим. ТАСС) исключены федеральные объекты в сфере транспорта, внешнеполитической, правоохранительной деятельности, обороны и безопасности государства, а также объекты атомной и космической отраслей промышленности. Проектируемыми изменениями <...> предлагается исключить существующие ограничения по осуществлению ППК "Единый заказчик" капитальных вложений и обеспечению строительства объектов гражданского назначения в сферах обороны, безопасности и правоохранительной деятельности", - говорится в пояснительной записке.

Также законопроектом предлагается расширить деятельность Единого заказчика на строительство и реконструкцию объектов, которые находятся не только в государственной, но и в муниципальной собственности.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2023 года при его принятии.

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" зарегистрирована 1 февраля 2021 года. Она осуществляет строительный контроль при возведении объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета.

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