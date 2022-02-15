Калининградская область может остановить строительство жилья на побережье по примеру Сочи

КАЛИНИНГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Калининградской области могут ввести временный мораторий на строительство жилых многоквартирных домов в прибрежных муниципалитетах из-за растущих проблем с развитием инфраструктуры. Губернатор Антон Алиханов во вторник обратил внимание на проблему и поручил профильным ведомствам изучить опыт Сочи в ее решении.

"Я все больше и больше склоняюсь к тому, что нам надо пойти по пути Сочи в части побережья, просто объявить мораторий, временный мораторий на стройку многоквартирных домов в принципе", - сказал Алиханов на заседании областного правительства.

Он поручил профильным ведомствам изучить опыт Сочи с точки зрения процедур принятия и юридического оформления решения. "И тогда в течение недели будем решение рассматривать, принимать", - сказал губернатор, заметив, что к этому времени должны завершиться проверки в прибрежных муниципалитетах в части исполнения требований к жилой застройке. Временный мораторий, по его словам, может быть введен, если по их итогам будут выявлены новые нарушения. При этом строительство гостиниц и отелей "это, наверное, не то, что надо ограничивать сейчас", заметил он.

Алиханов обратил внимание на проблемы курортных городов Зеленоградск и Светлогорск. На въезде в Зеленоградск, по его словам, вырос целый жилой микрорайон из многоэтажных жилых домов, которые не обеспечены достаточной инфраструктурой. Летом в городе возникают проблемы с водой, ее сложно получить жильцам выше пятого этажа, пояснил он. Кроме того, несколько застройщиков в этом муниципалитете нарастили высоту газонов у жилых домов. Это, как заметил губернатор, было сделано чтобы получить возможность повысить их этажность, поскольку отметка измерялась от высоты газона.

В Светлогорске, как выяснилось при проведении аудита, перед новым годом застройщику был выдан ряд технических условий на подключение к водоснабжению планируемых к строительству многоквартирных жилых домов при отсутствии реальных мощностей водоканала для их обеспечение водой. "У меня такое ощущение начинает складываться, что у нас побережьем управляют не главы администраций, которым вообще-то подчиняются пока водоканалы, а группа застройщиков. И устраивать меня такая ситуация не может", - сказал Алиханов, подчеркнув, что строительство жилья должно вестись с учетом развития, в том числе инженерной и социальной инфраструктуры.