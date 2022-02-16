Володин поручил профильным комитетам решить вопрос с реставрацией домов-памятников

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду в ходе правительственного часа с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина поручил профильным комитетам палаты приступить к решению вопроса о реставрации домов-памятников.

Данную тему на заседании подняла депутат Оксана Дмитриева, которая отметила, что сейчас в РФ реализуются два подхода по отношению к жилым домам: либо капитальный ремонт, который при этом не носит комплексного характера, либо реновация, то есть расселение и снос. "Из этой схемы полностью выпадает историческое жилье, которое сильно изношено, часто аварийное, но при этом сносу не подлежит, а при капремонте не предусматривается ни реставрация, ни модернизация", - добавила она.

"Сегодня 9 тыс. зданий в стране являются памятниками культуры, в которых люди живут. Цена их ремонта - 132 млрд рублей. На остатках счетов всех фондов капитального ремонта - 220 млрд рублей", - ответил Хуснуллин. Вице-премьер добавил, что памятником может считаться не весь дом, а один элемент, например лестница.

"Давайте в ближайшее время разберем и примем решение. Иначе сотни тысяч людей оставим без капремонта, - обратился он к депутатам. - Если хотим решать эту проблему, давайте примем решение, прекратим слушать определенных интересантов, которые на этом спекулируют".

"Коллеги, к нам адресовано. Просьба профильным комитетам заняться. И комитету по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, и комитету по культуре", - сказал Володин, предложив также подключиться к данной работе вице-спикерам Госдумы Сергею Неверову и Петру Толстому.