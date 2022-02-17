В Москве в 2021 году число зарегистрированных договоров на покупку жилья выросло на 16,4%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Около 270 тыс. договоров на покупку жилья было зарегистрировано в Москве в 2021 году, что на 16,4% больше по сравнению с 2020 годом. Данный показатель является максимальным за последние пять лет, сообщается на сайте столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Из общего числа договоров на покупку жилья в прошлом году 98,8 тыс. договоров долевого участия - на приобретение жилья в новостройках, что на 19,4% больше, чем в 2020 году, и на 21,1% больше показателя 2019 года. Количество регистраций договоров купли-продажи вторичного жилья по итогам прошлого года составило 170,9 тыс., что также больше итогов 2020 года на 14,8% и на 17,4% - 2019 года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Уточняется, что сделки по ипотеке составили 47,3% в общем количестве зарегистрированных с жильем в Москве. Доля ипотеки в 2021 году выросла на 2,3 п. п. по сравнению с 2020 годом и на 7,7 п. п. к 2019 году.

"Росту спроса на столичное жилье отвечает рост предложения. В 2021 году ввод жилья в Москве вырос на 56,8% к 2020 году, превысив показатели 2019 года на 50,9%. За прошлый год в городе было введено 7,8 млн кв. м жилой площади. В том числе 7,1 млн кв. м были введены в многоквартирных домах", - добавил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, чьи слова также приводятся в публикации.

Ожидается, что рост спроса на жилую недвижимость в столице продолжится и в этом году. За прошлый год в Москве было выдано 198 разрешений на строительство, что на 23,8% превышает показатель 2020 года и на 72,2% - 2019 года. Жилая площадь строящихся домов в Москве на 1 января 2021 года составила 15,6 млн кв. м или 283 тыс. квартир, при этом 45% из них уже распроданы, добавил Пуртов.