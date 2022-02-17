Институт Градплана Москвы перешел в подчинение Минстроя России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Научно-исследовательский и проектный институт градостроительного планирования Москвы, с 2012 года являвшийся подведомственной структурой Москомархитектуры, переведен в федеральную собственность и подчинение Минстроя РФ. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять в федеральную собственность находящееся в собственности г. Москвы государственное автономное учреждение города Москвы "Научно-исследовательский и проектный институт Градостроительного планирования города Москвы". Определить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет Минстрой России", - говорится в документе.

На федеральном уровне учреждение будет решать задачи, связанные с формированием единой градостроительной политики, направленной на обеспечение сбалансированного планирования пространственного развития территорий РФ, прокомментировали в пресс-службе Москомархитектуры. Коллективу института предстоит масштабная научно-исследовательская, проектная, методическая работа в области планирования оптимальных схем расселения и приложения труда, определения функционала и параметров градостроительного развития территорий, а также совершенствования нормативно-правовой базы, актуализации действующих нормативных документов

"На протяжении десяти лет вместе с коллегами из Градплана мы решали масштабные градостроительные задачи, делали наш город лучше. Среди самых знаковых стоит отметить проект градостроительного развития прибрежных территорий Москвы-реки, участие в программе реновации, методику по оценке экономической эффективности комплексного развития территорий, победы в международных конкурсах и многое другое. Этот колоссальный опыт, накопленный в результате нашей совместной работы, будет однозначно полезен на федеральном уровне", - цитирует пресс-служба председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.