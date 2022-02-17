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Объем введенного в эксплуатацию жилья в Уральском федеральном округе вырос на 10% за год

Из аварийного жилья площадью 365 тыс. кв. м переселено 17 тыс. человек

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Более 7,6 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию в Уральском федеральном округе в 2021 году (УрФО), что на 10% больше итогов предыдущего года. Об этом сообщили журналистам в четверг в аппарате полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева по итогам совместного заседания коллегии Минстроя России и комиссии Госсовета.

"В Уральском федеральном округе в 2021 году введено в эксплуатацию 7,67 миллиона квадратных метров жилья, что на десять процентов больше, чем годом ранее. Из аварийного жилья площадью 365 тыс. кв. м переселено 17 тыс. человек. Благоустроено 267 дворов и 401 общественная территория", - говорится в сообщении.

В аппарате отметили, что в ходе заседания был рассмотрен проект стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

"Стратегия направлена на повышение комфорта и качества жизни людей. Она предполагает формирование технологичных, конкурентоспособных решений в строительстве и ЖКХ. Учитывает потребность в минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Сейчас проект дорабатывается. Уверен, после внесения необходимых изменений, этот документ станет эффективным инструментом для достижения национальных целей, определенных главой государства", - прокомментировал по итогам заседания Владимир Якушев.

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