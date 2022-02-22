Акция по оформлению прав на недвижимость в короткий срок пройдет в центрах госуслуг Москвы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московские центры госуслуг и столичный Росреестр с 24 февраля по 3 марта проведут акцию, во время которой в офисах "Мои документы" можно будет оформить права на недвижимость в короткий срок. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"В связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня пройдет совместная акция центров госуслуг "Мои документы" и столичного Росреестра. Горожане смогут зарегистрировать недвижимость быстрее, чем обычно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 24 февраля по 3 марта при обращении физических лиц - правообладателей - в центры "Мои документы" с заявлением на государственную регистрацию прав на жилую недвижимость, за исключением объектов нового строительства, срок оказания услуги составит три рабочих дня без учета доставки документов.

"Воспользоваться акцией могут покупатели квартир на вторичном рынке Москвы, а также физические лица, которым надо зарегистрировать договор мены или оформить дарение объекта недвижимости", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Акция действует только для тех, кто придет в центры госуслуг лично, и не распространяется на заявителей, обратившихся по доверенности или воспользовавшихся услугами риелторских компаний. Районные центры госуслуг работают без выходных с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.