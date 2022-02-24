Квартиры на вторичном рынке ближнего Подмосковья за год подорожали почти на 20%

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Квартиры на вторичном рынке ближнего Подмосковья с февраля 2021 года подорожали на 19,7%. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"В среднем по городам-спутникам Москвы квадратный метр стоит 168,5 тыс. рублей, с февраля 2021 года он подорожал на 19,7%. Средняя цена предложения составила 8,95 млн и выросла на 18,4%", - говорится в материалах.

Согласно исследованию, самая большая динамика роста цен на вторичном рынке выявлена в Подольске - здесь квадратный метр за год вырос на 29,1%. Кроме того, существенно подорожали квартиры в Королеве (+26,4%), Котельниках (+26,3%), Лыткарино (+25,8%) и Люберцах (+23,1%). Меньше всего из городов ближнего Подмосковья подорожали Реутов (+14,3%), Одинцово (+14,4%), Щелково (+14,9%), Дзержинский (+15%) и Красногорск (+15,3%).

Тем не менее, по данным аналитиков, самым дорогим городом в ближнем Подмосковье остается Реутов, где средняя стоимость квадратного метра составляет 201 тыс. рублей, квартиры - 11,5 млн рублей. Самым дешевым - Щелково, здесь квадратный метр в среднем стоит 126 тыс. рублей, квартира - 6,5 млн рублей.

Цены активно росли в тех городах, где стоимость квадратного метра еще год назад не превышала 130 тыс. рублей - в Подольске, Королеве, Лыткарино, Люберцах, Лобне и Балашихе, прокомментировал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Очевидно, что покупатели с небольшими бюджетами, не поспевающие за ростом цен и повышением ставок по ипотеке, устремились туда. И, наоборот, некоторые дорогие города области, такие как Реутов, Красногорск и Одинцово, на протяжении ряда лет бывшие лидерами роста, в последние 12 месяцев затормозились", - приводятся его слова в материалах. Луценко отметил, что в 2022 году рост цен в Московской области продолжится и будет как минимум на уровне инфляции.