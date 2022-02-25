В шести регионах России получат компенсации еще около 600 обманутых дольщиков

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Фонд развития территорий выплатит денежное возмещение почти 600 обманутым дольщикам, которые приобрели жилье в восьми долгостроях, сообщил председатель наблюдательного совета фонда, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По решению наблюдательного совета еще 599 человек получат денежные выплаты. Они купили квартиры в восьми недостроенных домах, которые расположены в шести регионах нашей страны", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства России.

Общий объем компенсаций составит 2,3 млрд рублей, информация о начале выплат будет опубликована на сайте фонда. Долгострои находятся в Московской, Орловской, Свердловской, Томской областях, Башкирии и Пермском крае.

В целом фонд ранее принял решение о выплатах 29,9 тыс. обманутых дольщиков, которые получили компенсации на общую сумму 66 млрд рублей.

По данным Фонда развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков), всего в России признаны пострадавшими дольщиками 129,4 тыс. человек. В отношении 48% из них были приняты решения наблюдательного совета фонда по достройке их домов или о компенсационных выплатах. Над восстановлением прав еще 44% из них работают регионы. И еще порядка 12,3 тыс. человек ожидают решения наблюдательного совета фонда.