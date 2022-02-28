Собянин осмотрел первый дом, построенный в районе Нагорный по программе реновации

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел новостройку в Симферопольском проезде, которая стала первым домом, построенным в районе Нагорный по программе реновации.

"В Нагорном районе каждый восьмой житель должен переселиться по программе реновации. Сегодня мы вводим первый дом, еще три находятся в стройке", - сообщил журналистам Собянин.

Мэр также пообщался с будущими жильцами и пообещал им, что осталось подождать совсем немного, и дом будет окончательно готов.

"Еще немного осталось, готов уже, сейчас пока отделочные работы. Программа реновации пришла в Нагорный район, первый дом, еще три дома строится, а потом следующая волна, следующая, и все жители по программе переедут в хорошие качественные дома, здесь и парковка есть, хорошая отделка фасадов и квартир, качественный дом, хороший, я надеюсь, вам понравится", - сообщил Собянин.

Мэр также добавил, что в районе Нагорный продолжается комплексная программа по благоустройству, вводятся новые культурные центры, был реконструирован Москворецкий рынок. Также развивается транспортная система.

"Здесь на Варшавке должна быть реконструирована и запущена новая станция метрополитена, в составе Большой кольцевой линии метро. Это большое событие для жителей Нагорного, они получают новые возможности перемещаться по Москве", - отметил мэр.

Об объекте

Двенадцатиэтажный односекционный жилой дом был построен по индивидуальному проекту. Фасад облицован искусственным камнем "под кирпич", лоджии и балконы застеклены, предусмотрены короба для кондиционеров, что позволит сохранить внешний вид здания. Нежилой первый этаж оформлен витражным остеклением.

В новостройке имеется 66 квартир. Создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. На прилегающей территории установлены детские игровые и спортивные площадки, созданы площадки для тихого отдыха. В теплое время года планируется провести работы по комплексному озеленению с высадкой новых деревьев и кустарников.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра столицы, в июне 2022 года в новостройку начнут переезжать жители соседней пятиэтажки - дома № 7 по Симферопольскому проезду 1964-го года постройки. Всего - 141 человек.

Всего в программу реновации в Нагорном районе включены 53 жилых дома, в которых проживает 10,6 тыс. человек. Из них 3 дома после расселения планируется сохранить и реконструировать.