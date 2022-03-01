Кабмин продолжит программу восстановления прав обманутых дольщиков

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство будет продолжать реализацию программы восстановления прав обманутых дольщиков в России. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках Российской строительной недели.

"Мы продолжим реализацию программы восстановления прав граждан участников долевого строительства в полном объеме. Деньги на эти цели заложены", - сказал Хуснуллин.

По его словам, средства россиян, вложенные в новостройки, защищены с помощью счетов эскроу. Правительство также будет работать над тем, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков.