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Кабмин продолжит программу восстановления прав обманутых дольщиков

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, средства россиян, вложенные в новостройки, защищены с помощью счетов эскроу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство будет продолжать реализацию программы восстановления прав обманутых дольщиков в России. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках Российской строительной недели.

"Мы продолжим реализацию программы восстановления прав граждан участников долевого строительства в полном объеме. Деньги на эти цели заложены", - сказал Хуснуллин.

По его словам, средства россиян, вложенные в новостройки, защищены с помощью счетов эскроу. Правительство также будет работать над тем, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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