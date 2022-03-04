Госдума в I чтении одобрила право менять проект стройки из-за импортозамещения материалов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому кабмин в 2022 году может получить право устанавливать особенности внесения изменений в проектную документацию в связи с заменой строительных ресурсов на отечественные, если не увеличивается сметная стоимость строительства. Этот пункт содержится в законопроекте о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

Так, кабмин может получить право вносить изменения в проектную документацию и результаты инженерных изысканий, которые получили положительное заключение государственной экспертизы в связи с заменой стройматериалов на российские аналоги, если замена не приводит к увеличению стоимости строительства. Если сметная стоимость при такой замене вырастет, то будет проводиться государственная экспертиза проектной документации для проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства. При этом срок проведения такой экспертизы не может превышать 14 рабочих дней.

Также законопроектом предлагается сохранить уже имеющуюся практику использования средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций для поддержки такими саморегулируемыми организациями своих членов. Правила такой помощи будет определять кабмин.

Помимо этого, в законопроекте говорится о возможности кабмина вводить мораторий на проведение проверок и контрольно-надзорных мероприятий. Правительство получит право разрешать застройщикам, у которых истек срок разрешения на строительство, продолжать работать в течение определенного срока без получения новых разрешений, переоформления таких разрешений, без продления срока их действия, а также без применения ответственности за осуществление деятельности без разрешения.

Кроме того, правительство сможет ввести мораторий на проведение квалификационного экзамена на конкретный срок, что позволит сохранить число уже работающих в строительной отрасли экспертов, осуществляющих экспертизу проектной документации.