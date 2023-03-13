Девелопер "Инград" ввел в эксплуатацию жилой квартал на Нагорной в Москве

В течение ближайших месяцев планируется приступить к его заселению

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Инград" ввела в эксплуатацию жилой квартал бизнес-класса на 1,2 тыс. квартир у метро Нагорная в Москве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе девелопера.

"Группа ввела в эксплуатацию жилой квартал бизнес-класса TopHills у метро Нагорная. В течение ближайших месяцев планируется приступить к его заселению", - говорится в сообщении.

Новый квартал рассчитан на 1 208 квартир. Он объединяет шесть жилых домов от 5 до 27 этажей с двухуровневым подземным паркингом и зоной кладовых. Инфраструктура квартала располагается в стилобатной части - здесь откроются детский развивающий центр, пекарни, кофейни и друге объекты сферы услуг. На первых этажах домов предусмотрены лаунж-зоны, помещения для хранения колясок, лапомойки для домашних животных. Архитектурную концепцию квартала разработало бюро UNK Project.

Строительство жилого квартала началось в середине 2020 года, проект завершился с опережением графика, рассказал руководитель проекта ЖК TopHills ГК "Инград" Руслан Соловьев. "В ходе строительства мы также провели масштабные работы по переустройству высоковольтной ЛЭП. Без нарушения привычного режима жизни москвичей проложена под землей новая трасса, а на месте бывшей воздушной линий создадут образовательный кластер на 575 мест, включающий школу и детский сад", - приводятся его слова в сообщении.

"Инград" специализируется на строительстве жилых кварталов и микрорайонов комфорт- и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье. Группа компаний, согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 715,7 тыс. кв. м жилья, являясь пятнадцатым в России девелопером по текущему объему строительства.