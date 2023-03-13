Почти половина снимавших жилье россиян никогда не заключали договор аренды

При этом, по данным исследования ДОМ.РФ и ВЦИОМ, 85% опрошенных готовы рассмотреть официальное оформление сделки в случае долгосрочной аренды

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Около 46% россиян, хотя бы раз в жизни снимавших жилье, никогда не заключали договор аренды на него. Такие данные получили по итогам совместного исследования Аналитический центр ДОМ.РФ и ВЦИОМ, сообщили ТАСС в пресс-службе госкомпании в понедельник.

Телефонный опрос провели с 4 по 6 августа в 2022 году среди людей старше 18 лет во всех регионах РФ. В нем приняли участие 1 600 человек.

"Согласно опросу, 46% россиян, когда-либо снимавших квартиру, никогда не заключали договоров. Впрочем, 85% опрошенных готовы рассмотреть официальное оформление сделки в случае долгосрочной аренды. По мнению респондентов, это защитит права как арендодателей, так и арендаторов", - говорится в сообщении.

Директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич отметила, что арендаторы опасаются роста стоимости съема из-за заключения официального договора. "В случае с нашими арендными домами это совсем не так. Институт развития, наоборот, предлагает заключать сделки на три года, которые предусматривают фиксированный рост тарифа вне зависимости от рыночных ставок. Как результат, число длительных договоров с 2020 по 2022 годы возросло более чем в три раза", - привели ее слова в сообщении.

В портфеле ДОМ.РФ сейчас 16 проектов арендного жилья в семи регионах России. Сверх этого госкомпания инвестировала в строительство около 10 тыс. квартир и апартаментов общей площадью почти 500 тыс. кв. м.

Из данных опроса также следует, что за последние 25 лет каждый четвертый россиянин хотя бы раз снимал квартиру и жил в ней не менее года. В ДОМ.РФ отметили, что молодежь и люди среднего возраста арендуют жилье чаще - среди них каждый третий проживал в съемной квартире.