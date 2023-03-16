Хуснуллин поручил проанализировать стоимость труб в преддверии модернизации ЖКХ

По словам вице-премьера, провести такой анализ должны Минстрой и Минпромторг

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил провести анализ цен на трубы и доложить о степени износа коммунальных сетей в субъектах РФ. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства.

"В связи с масштабной программой модернизации ЖКХ вице-премьер поручил Минстрою и Минпромторгу провести анализ стоимости трубной продукции у производителей, а главам регионов - представить доклад об анализе износа сетей коммунальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По словам Хуснуллина, правительство к настоящему моменту одобрило 78 региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры, из мероприятий которых сложится комплексная общероссийская программа. Совокупный объем их финансирования составляет 156,3 млрд рублей, из них 96,7 млрд рублей предоставит федеральный бюджет.

Вице-премьер напомнил, что в течение следующих 10 лет в сферу ЖКХ планируется инвестировать не менее 4,5 трлн рублей.