В Россию в 2023 году могут прийти более 20 новых международных брендов

По словам главы Союза торговых центров Булата Шакирова, партнеры из Дубая интересуются российскими городами-миллионниками

СОЧИ, 19 мая. /ТАСС/. Свыше 20 новых международных брендов могут прийти в Россию через Дубай в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров в кулуарах выставки Mallpic Sochi 2023.

"К нам на выставку приехали коллеги из Дубая. Они сейчас заводят через Дубай больше 20 новых международных брендов с дубайской "пропиской". Среди них есть и те, которые не хотят отказываться от нашего рынка", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что большие дубайские фонды держат много франшиз.

По словам Шакирова, партнеры из Дубая интересуются не только столичным городами РФ, но и миллионниками, запуск новых брендов в российских торговых центрах возможен уже в этом году. Речь идет о категориях "одежда", "обувь", "аксессуары", "товары для дома" др.

Ранее ливанская группа компаний Daher стала владельцем российского бизнеса Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho) и перезапустила ее бренды под новыми названиями в России.

Выставка коммерческой недвижимости Mallpic Sochi 2023 проходит с 18 по 21 мая, организатор - Союз торговых центров.