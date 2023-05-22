Около 40 млн кв. м жилья планируют возвести по программе реновации в Москве

Всего построят 62 школы, 81 детсад, 11 учебно-воспитательных комплексов, 13 объектов здравоохранения и 31 физкультурно-оздоровительный комплекс

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Порядка 40 млн кв. м жилой недвижимости планируется возвести по программе реновации во всех районах Москвы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного комитета по архитектуре и градостроительству.

"В рамках программы реновации в Москве планируется возвести около 40 млн кв. м жилой недвижимости", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также в новых кварталах будут построены объекты транспортной и социальной инфраструктуры. Всего возведут почти 200 различных соцобъектов, в том числе 62 школы, 81 детсад, 11 учебно-воспитательных комплексов, а также 13 объектов здравоохранения и 31 физкультурно-оздоровительный комплекс.

По административным округам столицы площадь запланированного к постройке жилья по программе реновации распределяется следующим образом: Восточный АО - 8,7 млн кв. м; Юго-Восточный АО - 6,1 млн кв. м; Юго-Западный АО - 4,7 млн кв. м; Северный АО - 4,4 млн кв. м; Западный АО - 4,4 млн кв. м; Северо-Восточный АО - 3,9 млн кв. м; Северо-Западный АО - 3,2 млн кв. м; Южный АО - 3 млн кв. м; ТиНАО (Новая Москва) - 700 тыс. кв. м; Центральный АО - 480 тыс. кв. м; Зеленоградский АО - 250 тыс. кв. м.

О программе

В программу реновации жилищного фонда в городе Москве включено 5,1 тыс. домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн жителей.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. К 2 мая было начато либо завершено переселение жителей 687 домов в 228 домов-новостроек. Всего переселяются 114,6 тыс. жителей.

Построено 247 жилых домов общей площадью 3,5 млн кв. м. Ведется проектирование и строительство 404 домов общей площадью 7,5 млн кв. м.

Всего для строительства новых домов подобрано уже 587 стартовых площадок общей мощностью порядка 9,5 млн кв. м.