В Саратовской области запретили строительство жилья без социальной инфраструктуры

При выдаче разрешений будут исходить из того, если застройщик приобрел землю у муниципалитета по конкурсу, то соцобъекты должны возводиться за государственный счет

САРАТОВ, 24 мая. /ТАСС/. Строительство многоквартирных домов без оснащения социально значимыми объектами запретили в Саратовской области. Такой законопроект в двух чтениях приняли депутаты областной думы.

Речь идет, в частности, о строительстве рядом с жилыми домами поликлиник, детских садов, школ.

"Представленный законопроект направлен на недопущение выдачи новых разрешений на строительство [многоквартирных домов] без обеспечения всей необходимой социальной инфраструктурой. <…> При выдаче разрешения на строительство нужно учитывать необходимое количество объектов социального значения. Законом не устанавливается обязанность застройщика строить новые социальные объекты", - сказал депутат Александр Бурмак.

По словам парламентария, при выдаче разрешений будут исходить из того, если застройщик приобрел землю у муниципалитета по конкурсу, то соцобъекты должны возводиться за государственный счет. "Если получил в аренду, причем, за копейки, то застройщик должен строить их за свой счет", - добавил депутат.

Как сообщили в среду в правительстве области, 1 января земельные и градостроительные полномочия на трех крупнейших территориях региона - в Саратове, Энгельсском районе и Балаковском районе - передали на областной уровень. В ходе проверки всех ранее выданных разрешений на строительство установили, что большая часть возводимых домов не обеспечена необходимой социальной инфраструктурой. Губернатор Роман Бусаргин поручил до конца недели издать правовой акт о приостановке разрешений на подобную застройку. Законность строительства домов, не обеспеченных объектами соцсферы, будет устанавливаться в ходе судебных процедур.