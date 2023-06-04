В Москве с 2015 года восстановили исторический облик более 50 купеческих домов

В 2023 году работы планируют провести в шести зданиях

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Исторический облик более 50 купеческих домов восстановили с 2015 года в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"С 2015 года в столице восстановили 53 купеческих дома в рамках региональной программы капитального ремонта. Это исторические здания, ставшие многоквартирными домами для москвичей", - говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, в 2023 году Фонд капитального ремонта Москвы вернет первозданный облик шести жилым домам, расположенным в купеческой части столицы. Один из них - дом 1Б, (строение 1) на Кожевнической улице. Здание построили в 1908 году в неоклассическом стиле. Три нижних этажа главного фасада полностью рустованы - их отделка напоминает природный камень. С четвертого по шестой этаж фасад оформлен рустом и лепным декором фрагментарно. Со стороны двора здание украшают два ризалита (выступа). По периметру дома расположен венчающий карниз с декоративными элементами.

Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В него вошло более 28,5 тыс. домов общей площадью более 275 млн кв. м. В них планируют отремонтировать более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов, а также заменить более 112 тыс. лифтов.

Чтобы уточнить сроки и виды работ по программе капремонта, составляют так называемые краткосрочные планы реализации. В такой план на 2021-2023 годы вошло 4 437 домов общей площадью 34,2 млн кв. м. В 2023 году ремонт начнется более чем в 2,3 тыс. домов.