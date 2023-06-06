Средства получила семья из ДНР на покупку жилья в Шахтерске недалеко от Донецка

ДОНЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) выдал первый ипотечный кредит на новых территориях РФ. Средства получила семья из ДНР на покупку жилья в городе Шахтерске недалеко от Донецка, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"ПСБ выдал первый ипотечный кредит в новых российских регионах. Ипотеку получила семья из Донецкой Народной Республики на покупку квартиры на вторичном рынке в городе Шахтерске недалеко от Донецка. Размер кредита составил 850 000 рублей, срок - 20 лет", - сообщили в пресс-службе.

Как добавляет пресс-служба, в дальнейшем для развития механизма ипотеки на новых территориях важным инструментом станет программа жилищного строительства, которая разрабатывается Минстроем России. "После запуска жилищного строительства с использованием механизма долевого участия жители новых регионов смогут воспользоваться льготной ипотекой по ставке не более 2%, и ПСБ в полном объеме удовлетворит спрос населения на предоставление льготных ипотечных кредитов, активно участвуя в развитии рынка доступного жилья в новых субъектах РФ", - отмечается в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин постановил обеспечить создание в ДНР и ЛНР территориальных учреждений Банка России, а выполнявшие функции центральных и коммерческих банков преобразовать в общества с ограниченной ответственностью и присоединить к Промсвязьбанку.