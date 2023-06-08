В Северной Осетии застройщики получили со счетов дольщиков почти 2 млрд рублей

За четыре месяца было раскрыто в девять раз больше счетов эскроу, чем за такой же период 2022 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 июня. /ТАСС/. В Северной Осетии за четыре месяца было раскрыто в девять раз больше счетов эскроу, чем за такой же период 2022 года, а региональные застройщики получили доступ к размещенным на них 1,9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения национального банка по республике.

"За четыре месяца 2023 года в Северной Осетии было раскрыто 687 счетов эскроу - в девять раз больше, чем за такой же период 2022 года, а региональные застройщики получили доступ к размещенным на них 1,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным на 1 мая, будущие владельцы квартир в новостройках разместили на счетах эскроу средства в размере 3,6 млрд рублей.

В общей сложности с начала применения механизма проектного финансирования при долевом строительстве в республике было раскрыто 1175 эскроу счетов на сумму 3,2 млрд рублей.

"Средства граждан на сумму до 10 млн рублей, размещенные на счетах эскроу, застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Благодаря переходу на механизм проектного финансирования покупка недвижимости в строящихся объектах стала безопаснее. Средства участников долевого строительства хранятся на специальных счетах в банках до завершения всех работ и становятся доступны застройщику только после ввода жилья в эксплуатацию", - отметила управляющий отделением Банка России по Северной Осетии Алании Ирина Дзиова.