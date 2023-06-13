В Москве заключили первые электронные договоры по ИЖС

Физические лица могут участвовать в электронных торгах и подписывать договор аренды или купли-продажи дистанционно с марта 2023 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Москва заключила первые электронные договоры купли-продажи земельных участков для индивидуального строительства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Город заключил первые три договора купли-продажи земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов в электронном виде. Объекты располагаются в поселениях Щаповском и Новофедоровском Троицкого административного округа. Общая площадь этих участков превышает 0,32 га, на них могут быть возведены постройки суммарной площадью до 1,3 тыс. кв. м", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он напомнил, что договоры в электронном виде по продаже объектов нежилого фонда город начал заключать в 2020 году, а в 2021-м - по аренде помещений и земельных участков. С марта 2023 года физические лица, которые планируют строительство частного жилого дома, также могут участвовать в электронных торгах и подписывать договор аренды или купли-продажи дистанционно.

Вся информация о выставленной на продажу столичной собственности публикуется в разделе "Имущество от города" Инвестиционного портала Москвы. Там доступны подробные описания объектов, есть возможность виртуально осмотреть помещение или здание, оценить его расположение.