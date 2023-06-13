Госдума приняла в первом чтении законопроекты об изъятии данных о военных объектах из ЕГРН

Сведения будут удаляться из реестра по заявлению правообладателей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении два законопроекта, позволяющие удалять данные о военных объектах из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Это снизит риск утечки информации в случае кибератаки на реестр, заявил статс-секретарь и заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Законопроекты внесены в Госдуму правительством РФ в марте 2023 года. Первый в случае принятия будет регулировать особенности оформления прав на отдельные виды недвижимости, а второй внесет поправки в законы о государственной регистрации недвижимости и действии первой части ГК РФ. Оба документа, если будут приняты, вступят в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

Сейчас права на режимные объекты недвижимости подлежат регистрации и внесению в ЕГРН, данные из него могут выводиться на публичных кадастровых картах, следует из пояснительных записок к законопроектам. "Долгое время законодательство о регистрации недвижимости не учитывало существование режимных и особо режимных объектов, сведения о которых составляют государственную тайну. Это объекты, необходимые для обеспечения обороны и безопасности страны. <…> Эти объекты в ЕГРН не будут содержаться", - представил законопроект Бутовецкий, выступая в Госдуме во вторник.

Сведения будут удаляться из реестра по заявлению правообладателей, пояснил представитель Росреестра. После этого данные о режимных объектах недвижимости останутся только у собственников и правообладателей, рассказал Бутовецкий. "В публичном доступе этой информации не будет ни в одном реестре. <…> Сосредоточение этой информации в одном реестре создает прямую угрозу при взломе. Например, за прошлый год на Единый государственный реестр недвижимости было совершено 150 млн кибератак. <…> Атаки продолжаются", - добавил замглавы ведомства.

По другим режимным объектам, согласно проекту закона, в ЕГРН будут вносить только отдельные сведения, которые не приведут к раскрытию государственной тайны, например: вид разрешенного использования объекта, его назначение или наименование правообладателя.