На западе Москвы появится площадка-трансформер для общественных мероприятий

В состав нового пространства войдет сцена под навесом с возможностью закрепления экрана, проектора и подключения различной аппаратуры, места для отдыха

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Всесезонную площадку-трансформер для общественных мероприятий откроют на территории жилого комплекса (ЖК) "River Park Towers Кутузовский" в Западном административном округе Москвы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

"Застройщик "Аеон девелопмент" в рамках благоустройства территории жилого комплекса "River Park Towers Кутузовский", который возводится в районе Дорогомилово по адресу: Кутузовский проезд, вл. 16А/1 в ЗАО, планирует построить открытую площадку-трансформер для проведения различных мероприятий: музыкальных и танцевальных вечеров, кинопоказов, семейных праздников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав нового пространства войдет сцена под навесом с возможностью закрепления экрана, проектора и подключения различной аппаратуры, места для отдыха, освещением в виде уличных гирлянд. Также планируется установить большие столы, что позволит проводить семейные ужины, дегустации, мастер-классы, детские праздники и многое другое.

"Особенность новой площадки - ее способность трансформироваться под любой формат. Новое пространство можно будет использовать и для спокойного отдыха: занятий йогой, медитативными практиками, чтения, и для работы - для этого предусмотрены столики для ноутбуков. Пространство планируется сделать всесезонным: зимой на нем можно обустроить каток, организовать фестивали и ярмарки", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

По данным комитета, жилой комплекс "River Park Towers Кутузовский" включает пять корпусов переменной этажности - от 45 до 46 этажей общей площадью более 220 тыс. кв. м. Они рассчитаны на 2 тыс. квартир. Подземный паркинг будет вмещать 1,1 тыс. автомобиля. Помимо жилых корпусов, в состав комплекса войдут объекты коммерческой инфраструктуры, а также детский образовательный центр со школой и детским садом. Ввести в эксплуатацию ЖК планируется в третьем квартале 2027 года.