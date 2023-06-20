В Алексеевском районе Москвы завершили расселение трех домов первого этапа реновации

Новое жилье получили 260 семей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Расселение трех домов по первому этапу программы реновации завершили в Алексеевском районе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

"В Алексеевском районе на северо-востоке столицы полностью завершено расселение трех старых жилых домов, вошедших в первый этап программы реновации. <...> Cтарые дома будут демонтированы, а на их месте начнется строительство нового жилья для участников программы. В настоящее время ведется проектирование будущей застройки", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, новое жилье получили 260 семей из домов по адресам: ул. Константинова, д. 2, ул. Маломосковская, д. 15А и ул. Ярославская, д. 2. "Жители расселенных домов переехали в новостройку по адресу: ул. Староалексеевская, д. 3", - уточнил Левкин.

Он добавил, что в доме 326 квартир - 63 одно-, 234 двух- и 29 трехкомнатных, а также подземный паркинг на 102 машино-места. Прилегающая территория благоустроена, есть детская и спортивная площадки, зона для отдыха жителей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают почти 1 млн москвичей.