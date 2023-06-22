В Лосиноостровском районе Москвы начали строить дом на 240 квартир по реновации

Здание будет четырехсекционным с подземной автостоянкой, 36 однокомнатными, 174 двухкомнатными и 30 трехкомнатными квартирами

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Строительство четырехсекционного дома по программе реновации началось в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы. О этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента строительства.

"На Тайнинской улице в районе Лосиноостровский началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025 году", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Согласно проекту, дом будет четырехсекционным с подземной автостоянкой и 240 квартирами: 36 однокомнатными, 174 двухкомнатными и 30 трехкомнатными. Одну квартиру оборудуют для маломобильных жильцов. В вестибюле дома разместятся комната консьержа и помещение для уборочного инвентаря. В здании установят систему охранного видеонаблюдения. Придомовую территорию благоустроят, сделают детскую, спортивную площадки и места для отдыха.

Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают почти 1 млн москвичей.