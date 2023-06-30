В промзоне Зеленограда демонтировали 40 незаконных построек

Общая площадь объектов составила 408 кв. м

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. В промышленной зоне "Алабушево" Зеленограда демонтировали 40 незаконных построек. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

В ходе обследования района Силино на территории промзоны специалисты выявили незаконные объекты общей площадью 408 кв. м. "Специалисты ведомства установили, что возведенные 36 бытовок, два навеса и два строения размещены на участке, предоставленном в аренду для эксплуатации действующих складских помещений и производственного комплекса", - рассказал Бобров. По его словам, для возведения дополнительных объектов участок не предоставлялся. "Кроме того, отсутствовала разрешительная документация на строительство данных объектов, они не были поставлены на технический и кадастровый учеты и не были обременены имущественными правами", - заметил он.

В настоящее время, подчеркнул Бобров, незаконные строения демонтированы.