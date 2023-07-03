Почти 200 дольщиков получат ключи от квартир в достроенном ЖК "Новорижский" в Красногорске

Застройщик ЗАО "Лагуна-Грин" должен был передать ключи от квартир в 2018 году, но не справился с обязательствами. Для решения проблемы региональным правительством был привлечен инвестор MR Group

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод дома в эксплуатацию в составе ЖК "Новорижский" в городском округе Красногорск, ключи от квартир получат почти 200 участников долевого строительства. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства.

"В Красногорске достроен проблемный ЖК "Новорижский". Министерство жилищной политики выдало разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Восстановлены права 197 граждан-участников долевого строительства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, застройщик ЗАО "Лагуна-Грин" должен был передать ключи от квартир в 2018 году, но из-за финансовых проблем не справился с обязательствами. Для решения проблемы региональным правительством был привлечен инвестор MR Group.