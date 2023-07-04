В районе Зюзино 10 домов расселили по программе реновации

Планируется, что до конца 2024 года новые квартиры в этом районе получат 4,3 тыс. жителей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Расселение 10 жилых домов завершили по программе реновации в Юго-Западном административном округе столицы, в районе Зюзино. Об этом сообщил во вторник руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, это составляет ровно половину от общего количества домов района, вошедших в первый этап программы. Планируется, что до конца 2024 года новые квартиры в Зюзине получат 4,3 тыс. жителей.

"Жители еще двух старых домов на данный момент находятся в процессе переселения", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что новые квартиры уже получили более 2 тыс. жителей в восьми новостройках, возведенных в районе в рамках программы реновации. "Еще две новостройки введены в эксплуатацию и готовятся к передаче под заселение, одна строится и для двух готовится проектная и градостроительная документация", - добавил глава департамента.

Реновация на юго-западе

Как отметили в пресс-службе, в Юго-Западном административном округе программа реновации касается около 117 тыс. жителей и предусматривает расселение 520 домов. Сейчас новые квартиры получили 10,9 тыс. жителей юго-запада столицы.

Левкин также заявил, что с начала реализации программы в ЮЗАО около 68% переехавших, то есть около 3 тыс. семей, воспользовались бесплатной помощью при переезде, которую город предоставляет всем участникам программы.

"Достаточно направить заявление с помощью электронной услуги "Помощь в организации переезда", либо оставить заявку в центре информирования по переселению. Согласно гарантиям программы, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным, грузчики бесплатно помогают перевезти крупногабаритные вещи - например, мебель и бытовую технику. Самостоятельно останется перевезти только ценные вещи, документы и домашних животных", - заключили в пресс-службе департамента.

Программа реновации жилищного фонда столицы была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение почти 5,2 тыс. домов.