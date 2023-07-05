СФ одобрил закон о защите от кибератак регистрационных данных в сфере недвижимости

Закон дополняет перечень субъектов критической информационной инфраструктуры информационными системами, сетями и автоматизированными системами управления, функционирующими в сфере госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, направленный на обеспечение защиты от кибератак регистрационных данных в сфере недвижимости.

Закон дополняет перечень субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) информационными системами, сетями и автоматизированными системами управления, функционирующими в сфере госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Кроме того, субъектами КИИ будут считаться государственные органы и учреждения, а также российские юридические лица, которым принадлежат такие системы и сети. Таким образом, на сферу госрегистрации недвижимости будет распространен комплекс мероприятий, которые уже применяются государством для защиты критической информационной инфраструктуры РФ.

С этой целью вносятся изменения в закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ", который регулирует обеспечение безопасности отраслей, являющихся критическими с точки зрения нанесения ущерба населению, экономике и государственным институтам.

Как отметили в комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, закон "позволит реализовать комплекс мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, проводимых в отношении объектов данной сферы".