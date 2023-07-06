В районе Соколиная гора началось строительство дома по программе реновации

Жилой дом будет односекционным с подземным паркингом, фасады выполнят из панелей графитового и терракотового цвета

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Новостройку на улице Вольная в столице, которую начали строить в рамках программы реновации, планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил в четверг руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Соколиная гора по адресу: Вольная улица, владение 28/5 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время завершена установка шпунтового ограждения, идет разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Жилой дом будет односекционным с подземным паркингом. Фасады выполнят из крупноформатных хризотилцементных панелей графитового и терракотового цвета.

"Всего в новом доме будет 168 квартир (однокомнатных - 42, двухкомнатных - 105, трехкомнатных - 21). Две квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - заверили в пресс-службе.

Там добавили, что первый этаж дома сделают нежилым, он предусмотрен для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части будут размещены колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона для почтовых ящиков.

"В здании установят четыре грузопассажирских лифта, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят. Во дворе нового дома обустроят детскую игровую площадку с современными качелями и горками, а для любителей уличного спорта установят новые тренажеры, турники и брусья", - заключили в департаменте.