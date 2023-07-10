Владельцы более 1 тыс. домовладений приграничья Белгородской области выбрали новое жилье

Согласие на получении этого вида компенсации дали жители 1 426 домовладений, сообщила министр строительства региона Оксана Козлитина

ТАСС, 10 июля. Собственники 1 055 домов выбрали новое жилье вместо того, что повреждено в Белгородской области при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила журналистам в ходе онлайн-брифинга в понедельник министр строительства региона Оксана Козлитина.

"На сегодняшний день у нас получили уведомления по домовладениям 1 484 собственника, согласие на получении данного вида компенсации получено на 1 426 домовладений <...> По определению места размещения нового жилого помещения свой выбор подтвердили собственники 1 055 домовладений", - сказала она.

Козлитина добавила, что в Белгородской области выявлено более 1 750 поврежденных домовладений, взамен которых будет предоставлено новое жилье. Она отметила, что в указанную цифру не включены дома в Шебекине, Новой Таволожанке, Казинке, Грайвороне. Козлитина уточнила, что на 10 июля 89 собственников домов из приграничья получили ключи от новых квартир, еще по 492 жилым помещениям заключены государственные контракты, по 561 жилому помещению они находятся в стадии заключения. "У нас на сегодняшний день срок по приему заявлений [на получение нового жилья] нормативно продлен до 1 сентября <...> на сегодняшний день собственники порядка 260 домовладений к нам не обратились", - сказала она.

Козлитина добавила, что переселение из приграничья в приоритете идет в Белгород, в Белгородский район, меньшей части в Старый Оскол, Губкин, Валуйки, но готовое жилье также имеется в Новом Осколе, Яковлеве.

По поручению президента РФ Владимира Путина Белгородской области было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение новых жилых помещений для пострадавших жителей приграничья. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах, где введен режим ЧС.

Готовые квартиры или строящиеся дома будут соответствовать площади пострадавшего жилья самих собственников, но собственники смогут также выбрать для себя жилье большей площади, докупив дополнительные квадратные метры. Козлитина уточнила, что в ближайшее время в регионе начнут заключать такие договоры для приобретения жилья большей площади, деньги собственника будет проходить через его специальный счет.