В Кировской области до конца 2023 года достроят четыре проблемных дома

Обманутые дольщики еще по 17 объектам получат компенсации за счет средств Фонда развития территорий

КИРОВ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают до конца года достроить в Кирове четыре проблемных дома. Обманутые дольщики еще по 17 объектам получат компенсации за счет средств Фонда развития территорий, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Кировской области сейчас в реестре проблемных находятся 20 объектов, 860 дольщиков. До конца года будут достроены дома в Кирове на ул. Горбуновой, 31, ул. Современной, 13 и Орджоникидзе, 2Б в Нововятске. Еще по 17 объектам принято решение о выплате компенсации гражданам за счет средств Фонда развития территорий", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор региона Александр Соколов в своем Telegram-канале по итогам встречи с руководителем Фонда развития территорий Константином Тимофеевым, до конца этого года все обманутые дольщики в Кировской области получат либо достроенное жилье, либо законные компенсации.