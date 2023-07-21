В Москве в рамках "старой" схемы долевого строительства возводят около 2,7 млн кв. м

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что новая схема долевого строительства насчитывает 90% столичных проектов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пятьдесят проектов общей площадью 2,7 млн кв. м достраивают на территории столицы в рамках "старой" схемы финансирования. Это 10% от общего числа реализуемых проектов долевого строительства в Москве, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В этом объеме площадей учтены как жилые, так и нежилые проекты, строящиеся по "старой" схеме, это жилые дома, офисные здания, паркинги, помещения, в которых реализуются по договорам долевого участия. С каждым завершенным проектом на "старой" схеме мы все ближе подходим к моменту, когда все дома будут возводиться только с использованием проектного финансирования и эскроу-счетов", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что новая схема долевого строительства, когда деньги дольщиков хранятся в банках на эскроу-счетах, насчитывает 90% столичных проектов. "По новой схеме действует около 430 разрешений на строительство. Общая площадь этих проектов составляет 27,4 млн кв. м. Сильных изменений за последние несколько месяцев в этих объемах мы не зафиксируем, поскольку активно ведется сдача новых проектов, соответственно, эскроу-счета раскрываются и объект выходит из этого подсчета", - уточнила она.

Руководитель Москомстройинвеста также отметила, что на счетах эскроу в уполномоченных банках на данный момент аккумулировано порядка 1,8 трлн рублей. Такую сумму вложили покупатели недвижимости в московских новостройках в их реализацию с применением проектного финансирования. "На сегодня по новой схеме долевого строительства заключено более 156 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). На старой схеме остается около 16,6 тыс. ДДУ", - заключила Пятова.