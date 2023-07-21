В Новой Москве с начала года ввели в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья

За счет средств инвесторов введено шесть детских садов и четыре школы почти на 5,8 тыс. мест

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Свыше 1,3 млн кв. м недвижимости, в том числе чуть более 1 млн "квадратов" жилья, ввели в эксплуатацию с начала года на территории новых округов столицы. Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала года в Троицком и Новомосковском округах введено в эксплуатацию около 1 млн "квадратов" жилья и более 310 тыс. кв. м нежилых объектов. Это более чем половина от годового плана по вводу недвижимости", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что за счет средств инвесторов введено шесть детских садов и четыре школы почти на 5,8 тыс. мест.

По словам главы Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, в ТиНАО также продолжается активное малоэтажное строительство. "В течение этого года инвесторы введут 39 тыс. кв. м такого жилья", - сказал Жидкин.

Он подчеркнул, что всего в этом году в ТиНАО планируется ввести более 2,49 млн кв. м недвижимости, из них жилья - свыше 1,85 млн "квадратов". "Большое внимание уделяется и созданию новых рабочих мест. Для этого в ТиНАО активно строится коммерческая, деловая и производственная недвижимость. <…> В основном новые округа выбирает для жизни молодежь: 44% покупателей - люди в возрасте 26-35 лет, еще 25% - граждане от 36 до 45 лет. Кстати, 70% всех, кто сюда переезжает, - семьи с детьми", - добавил Жидкин.

Всего за 11 лет в Новой Москве построено и введено в эксплуатацию 29,75 млн кв. м недвижимости, в том числе 23,76 млн "квадратов" жилья.