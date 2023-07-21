Жилой дом в Таганском районе Москвы освободили от самостроя

Незаконная пристройка занимала часть тротуара, что затрудняло передвижение пешеходов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Незаконная пристройка, затруднявшая передвижение пешеходов, демонтирована в центре столицы. Об этом сообщил в пятницу начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

"К нежилым помещениям, которые расположены на первом и подвальном этажах дома, собственник без разрешительной документации возвел пристройку с входной группой площадью 20 кв. м. Земельный участок для этого не предоставлялся, разрешение на строительство не выдавалось. Пристройка не входила в общую площадь нежилого помещения и в документах технического учета не значилась. Кроме того, она занимала часть тротуара, что затрудняло передвижение пешеходов", - сказал Бобров, чьи слова приводит пресс-служба инспекции.

Как уточнили в ведомстве, о самострое сообщили жители многоквартирного жилого дома по адресу: улица Большие Каменщики, дом 15. В ходе обследования специалисты контрольного ведомства подтвердили факты нарушения земельного законодательства.

"Сейчас пристройка ликвидирована, пешеходы могут спокойно передвигаться по тротуару", - заключили в пресс-службе.