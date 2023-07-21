Программу льготной ипотеки в Арктике могут запустить в течение до двух месяцев

Президент России Владимир Путин ранее согласился с предложением запустить в арктических регионах программу льготной ипотеки под 2% для молодых семей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки под 2% для жителей арктических территорий может быть запущена в течение двух месяцев. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Мы сейчас подготовим документы - много времени мы обычно на это не тратим. Я думаю, что в течение полутора - максимум двух месяцев мы справимся и начнем выдавать кредиты", - сказал он.

В четверг президент России Владимир Путин согласился с предложением запустить в арктических регионах программу льготной ипотеки под 2% для молодых семей - по аналогии с механизмом, уже работающим на Дальнем Востоке. Срок действия такой меры он предложил установить до 2030 года.