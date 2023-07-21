Трутнев заявил о проработке возможности выкупа в ипотеку взятого в аренду жилья в ДФО

ДОМ.РФ обеспечит финансирование строительства от 3 тыс. арендных квартир до конца 2023 года на Дальнем Востоке для студентов и молодых специалистов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Возможность выкупить в ипотеку жилье, которое ранее было взято в аренду на Дальнем Востоке, будет проработана. Об этом журналистам в пятницу сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы договорились о том, что коллеги проработают возможность перехода с данной программы с субсидированного арендного жилья в режим ипотеки, чтобы люди, которые хотят выкупить жилье, имели возможность это жилье, которое взяли в аренду, выкупить", - сказал он по итогам заседания президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ обеспечит финансирование строительства от 3 тыс. арендных квартир до конца 2023 года на Дальнем Востоке для студентов и молодых специалистов. Всего планируется приобрести 10 тыс. квартир. В первые пять лет действия программы треть арендной ставки возьмет на себя федеральный бюджет, треть - бюджет региона и только треть будет выплачивать сам арендатор.