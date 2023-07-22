В Москве начали возводить монолит последнего корпуса "проблемного" ЖК "Воскресенское"

Дом рассчитан на 156 квартир

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. В Москве началось возведение монолита последнего корпуса "проблемного" жилого комплекса "Воскресенское", к строительству ЖК приступили еще в 2005 году. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Подрядная организация АО "Внешстройимпорт" начала монолитные работы на последнем корпусе (корпус №3) проблемного ЖК "Воскресенское". Объект расположен в поселение Воскресенское (НАО). Корпус №3 строится подрядной организацией с нуля, так как предыдущий застройщик к нему так и не приступил", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, на корпусе №3 завершено устройство фундаментной плиты. Сейчас выполняются работы на уровне цокольного этажа: рабочие начали заливать бетон в армированный пояс. Этот дом будет 13-этажным с тремя подъездами, рассчитан на 156 квартир. Его общая площадь составит 16,74 тыс. кв. м. В корпусах №1 и №2 завершаются работы по усилению плит перекрытий. Строители приступили к возведению перегородок на этажах между квартирами и внутри них, где будут отгорожены санузлы и кухни. Кроме этого, в корпусе №2 выполняется штукатурка стен в местах общего пользования.

"На корпусе №4 близятся к окончанию монолитные работы. Сейчас выполняется бетонирование перекрытия 10 этажа, начались работы по возведению стен 11 этажа. Также в местах общего пользования ведется отделка стен", - пояснил генеральный директор Московского фонда защиты прав дольщиков Владимир Шимин.

Строительство ЖК "Воскресенское" в 2005 году начал застройщик ЗАО "ТСК "Евро-Старт".

"С 2014 года компания является банкротом. По проекту планировалось возвести комплекс из четырех домов. В результате, корпуса №1, №2 и №4 находились в разной степени готовности, а строительство корпуса №3 даже не началось. Решение о достройке дома за счет средств бюджета города принял мэр Москвы Сергей Собянин. В возведение жилья в ЖК "Воскресенское" свои средства вложили порядка 330 граждан", - добавила Пятова.