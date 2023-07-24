Количество арендаторов объектов культурного наследия в Москве достигло 30

За время действия программы "1 рубль за квадратный метр в год" в городе отреставрировали 22 объекта культурного наследия

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пять инвесторов присоединились к программе по сохранению объектов культурного наследия (ОКН) "1 рубль за квадратный метр в год" за последние 1,5 года, общее число арендаторов таких объектов в столице достигло 30. Об этом сообщил в понедельник руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа действует в столице с 2012 года. Москва выставляет на аукцион на право аренды на 49 лет исторические здания, которые нуждаются в реставрации или восстановлении. Победитель торгов должен в течение пяти лет провести реставрационно-восстановительные работы, это обязательное условие для перехода на льготную ставку.

"Сейчас действует 30 договоров аренды объектов культурного наследия площадью 17,14 тыс. кв. м. Четыре из них заключены в 2022 году - три здания расположены в центре столицы, на Андроньевской площади, Воронцовской улице и в Скатертном переулке, а один объект - на юге города, в 1-м Павелецком проезде. Еще один ОКН во 2-м Крутицком переулке на юго-востоке Москвы был арендован в этом году. Сейчас во всех этих зданиях ведутся реставрационные или проектные работы", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба.

Всего же за время действия "рублевой" программы в городе отреставрировано 22 объекта культурного наследия. Один из них - доходный дом промышленника-старообрядца Григория Горбунова на улице Девятая Рота площадью более 1,1 тыс. кв. м. Он был переведен на льготную ставку в июне этого года. В прошлом году на льготную ставку аренды был переведен еще один ОКН - здание площадью 242,4 кв. м по адресу: Гороховский переулок, дом 19, строение 4.

"Сейчас по программе "1 рубль за квадратный метр в год" на торги выставлен еще один объект культурного наследия. На улице Малая Дмитровка в аренду предлагается часть усадьбы Шубиных начала XIX века площадью 422,3 кв. м. Аукцион пройдет 18 августа. После завершения реставрации арендатор сможет использовать недвижимость под офисы, магазины и другие коммерческие цели", - заключили в пресс-службе департамента.