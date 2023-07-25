Строящийся на Байкале деревянный многоэтажный дом пройдет сейсмоиспытания в 2023 году

Проводить испытания будут специалисты Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций

ИРКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Первый в России строящийся в сейсмозоне многоквартирный деревянный дом пройдет испытания на прочность в 2023 году, в 2024 году он будет введен в эксплуатацию. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный директор компании "Байкал.Центр" (дочерняя структура ВЭБ.РФ) Антон Григоров.

"Испытания мы планируем пройти в этом году, потом будет финальная доделка дома. Ввести его в эксплуатацию мы не сможем раньше благоустройства, а благоустройство в этом году уже не успеем. Соответственно, благоустройство будет выполнено весной [2024 года] и тогда же введем дом в эксплуатацию", - сказал собеседник агентства.

Дом из CLT-панелей строится в моногороде Байкальске Иркутской области вблизи озера Байкал силами ВЭБ.РФ в лице Байкал.Центр. Работы начались весной 2023 года. Проводить испытания дома на сейсмоустойчивость будут специалисты Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций.

В настоящее время в стране есть два таких дома, они находятся в городе Сокол, где расположено производство CLT-панелей. Но дом в Байкальске получит статус экспериментального, поскольку это первый в России дом из CLT-панелей, строящийся в сейсмозоне, к которой относится озеро Байкал. "На этом опыте будет скорректирована федеральная нормативная база, которая позволит строить дома в сейсмической зоне и вообще в принципе строить многоквартирные, многоэтажные дома из CLT-панелей. Во всем мире эти дома уже больше 30 лет строятся высотой в 8-9 этажей, включая сейсмозоны", - отметил Григоров.

Дом в Байкальске будет четырехэтажным, одноподъездным на 28 квартир. Часть квартир в нем выставят на продажу, часть планируется сдавать в аренду. "На данный момент мы завершили полностью нулевой цикл. На площадке каждый день идут работы. Сформирована сеть сейсмоопор, которые мы впервые применяем в стране. И на этих сейсмоопорах делается опалубка для заливки пола первого этажа", - добавил Григоров.

О Байкальске

Байкальск расположен на южном берегу озера Байкал в Иркутской области, население города составляет более 12 тыс. человек. В 2013 году там закрылось градообразующее предприятие - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), проработавший с 1966 года. В 2023 году Росатом и Федеральный экологический оператор приступили к ликвидации отходов БЦБК, накопившихся за годы его работы. Госкорпорация ВЭБ.РФ занимается вопросами развития города и промплощадки бывшего комбината.

Правительство РФ в конце 2022 года утвердило программу социально-экономического развития города. Она включает 62 мероприятия, в том числе по развитию городского хозяйства, туризма, транспортной доступности. По поручения президента РФ Владимира Путина Байкальск должен стать образцом эколого-ориентированного развития.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в 2021 году сообщала, что в Байкальске планируется провести масштабную реновацию с помощью использования деревянного домостроения, а муниципалитет станет первым экогородом в России.