Сбер выпустил цифровые финансовые активы девелопера "Главстрой"

Это ЦФА в форме денежных требований сроком на 30 дней и процентным доходом 9,5% годовых

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ Сбербанк организовал эмиссию цифровых финансовых активов (ЦФА) для девелопера "Главстрой", сообщила во вторник пресс-служба Сбербанка.

"Сбер выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА) группы "Главстрой" в форме денежных требований сроком на 30 дней и процентным доходом 9,5% годовых", - говорится в сообщении.

По данным Сбера, крупный застройщик Москвы привлек финансирование с помощью ЦФА впервые. Объем первого пробного выпуска составил 10 млн рублей. "Главстрой" рассматривает возможность дальнейших выпусков ЦФА объемом до 500 млн рублей.

"Рынок ЦФА быстро развивается, расширяется продуктовая линейка цифровых продуктов, предоставляя строительной отрасли новые инструменты инвестирования на рынке жилой и коммерческой недвижимости", - приводятся в сообщении слова управляющего директора, начальника управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка Арсена Оганджаняна.

В свою очередь, финансовый директор "Главстроя" Элла Худякова подтвердила, что в 2023 году компания планирует организацию новых выпусков ЦФА. "В настоящий момент "Главстрой" изучает возможности реализации цифрового квадратного метра в строящихся объектах. Токенизация недвижимости расширит возможности физических лиц по инвестированию в жилую недвижимость, а девелоперам позволит увеличить объемы реализации строящегося жилья", - подчеркнула она.

Сбер является одной из аккредитованных платформ, уполномоченных на выпуск ЦФА. Преимущество ЦФА - безопасное проведение сделок: контроль за соблюдением условий решения о выпуске ЦФА обеспечивается смарт-контрактом, соответственно, обязательства контрагентов по сделке с ЦФА исполняются при наступлении определенных обстоятельств без отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон. Информация по сделке с ЦФА хранится в распределенном реестре оператора, действующего под надзором Банка России. Другое важное преимущество данного инструмента - возможность быстро провести эмиссию и размещение.