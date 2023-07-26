Производство домокомплектов в России может вырасти до конца 2023 года в 1,5 раза

По словам заместителя гендиректора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, они становятся все более популярными, однако производственные мощности компаний-производителей остаются недозагруженными

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Производство комплектов для быстрого возведения домов может вырасти до конца текущего года еще в 1,5 раза, сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

"В прошлом году выпущено уже более 5 тыс. таких быстровозводимых домов общей площадью 600 тыс. кв. м. Ожидаем, что до конца года выпуск вырастет еще в 1,5 раза", - сказал он.

По данным спикера, домокомплекты в России становятся все более популярными, однако производственные мощности компаний-производителей остаются недозагруженными. "Текущие мощности производителей пока недозагружены на 67%. То есть при полной загрузке выпуск домокомплектов можно было бы увеличить в три раза", - рассказал Ниденс.

При этом он отметил, что популярность индивидуального жилого строительства (ИЖС) за последние два-три года выросла в несколько раз. За первую половину 2023 года уже выдано более 37 тыс. кредитов на строительство ИЖС, что составило почти 160 млрд рублей. Это уже больше, чем за весь прошлый год. По данным спикера, сейчас за счет кредитных средств строится каждый десятый дом в стране, а потенциал рынка - каждый второй.

По информации аналитиков ДОМ.РФ, более 65% среди физлиц-покупателей домокомплектов составляют семьи с детьми. В прошлом году таких покупателей было почти 80%. В этом году активность начали проявлять и юридические лица. Около 50% из них - прямые покупатели, приобретающие домокомплекты для нужд бизнеса. Остальные - дистрибьюторы, подрядчики и застройщики ИЖС.

Средняя стоимость наиболее востребованных в России домокомплектов - 3,2 млн рублей. Обычно это одноэтажный дом на 3-4 комнаты площадью 110-115 кв. м.