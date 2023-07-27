В России зафиксировали рост спроса на краткосрочную аренду жилья на 47% из-за туризма

Руководитель направления такой аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин отметил, что наиболее популярными направлениями остались Дагестан, Иркутская, Калининградская, Московская и Ленинградская области, Крым, Алтайский и Краснодарский края

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Спрос на краткосрочную аренду жилья в России за год вырос в среднем на 47% из-за развития внутреннего туризма. Наибольшая динамика зарегистрирована в Краснодарском крае и Ленинградской области, сообщил ТАСС руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин.

"Интерес к аренде загородной недвижимости в июле 2023 года в России увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. По нашему мнению, такой прирост напрямую связан с развитием внутреннего туризма", - сказал он.

Кромочкин напомнил, что наиболее популярными направлениями для внутреннего туризма этим летом остались Дагестан, Иркутская, Калининградская, Московская и Ленинградская области, Крым, Алтайский и Краснодарский края. При этом по годовой динамике роста спроса на первом месте, по данным "Авито Недвижимость", Краснодарский край, где интерес туристов вырос на 74%. На втором месте Ленинградская область - 59%, на третьем - Иркутская область - 57%.

На фоне роста спроса на аренду ставки на такое жилье в среднем в стране выросли на 25% и составили 5 тыс. рублей за сутки проживания, добавил Кромочкин. Больше всего стоимость краткосрочной аренды к июлю за год поднялась в Челябинской области - на 25%, с 4 тыс. рублей до 5 тыс. рублей за сутки.

26 июля на совещании в Горно-Алтайске премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил рост туризма во многих регионах РФ, в частности на Алтае, Байкале и Кавказе.