"Норникель" планирует внедрить цифровую ипотеку в Норильске

Проект называется "цифровой метр", отметил президент компании Владимир Потанин

НОРИЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. "Норникель" планирует внедрить проект цифровой ипотеки в Норильске, где проходит масштабная реновация города, сообщил журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Идет строительство жилья [в Норильске] и мы параллельно внедряем цифровые технологии в обычную ипотеку. Мы развиваем проект, у которого рабочее название "цифровой метр". Когда люди будут получать не просто жилье с конкретным адресом и конкретной справкой из БТИ, а будут получать цифровой символ тех метров, которые там находятся <…> Пример - если у тебя жилье в цифровой [ипотеке] ты его сдал, получил цифровой символ жилья в новом месте либо деньги, на которые ты можешь купить это жилье", - сказал Потанин, добавив, что широкое внедрение такой практики поможет увеличить мобильность население и ликвидность жилья.

По его словам, внедрение такой практики при реновации в Норильске нужно синхронизировать с двумя процессами - непосредственно новым строительством в заполярном городе и информационно-разъяснительной работой. Также он отметил, что сейчас идет работа о внесении изменений в законодательство, которое ожидается в ближайшее время.

Потанин напомнил, что первый жилой дом в рамках реновации Норильска будет сдан уже в этом году, а в 2024 году планируется сдача шести многоэтажных домов. Как сообщили ТАСС в "Норникеле", в дальнейшем этот опыт может быть тиражирован на другие города и регионы РФ.

Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года предполагает 120,1 млрд рублей вложений, из них 24 млрд рублей - средства федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - средства консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - средства "Норникеля". До 2035 года будет построено порядка 100 новых домов общей площадью 400 тыс. кв. м, а также несколько социально значимых объектов.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы.