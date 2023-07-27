"Домклик" назвал регионы с самыми большими скидками на вторичное жилье в июне

Наибольший размер скидок зафиксировали в Тюменской области, Краснодарском крае и Воронежской области

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Наибольший рост скидок на жилье на вторичном рынке России в июне был зафиксирован в Тюменской области, их средний размер достиг 2,5%. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка со ссылкой на исследование "Домклик".

Аналитики подсчитали разницу между ценой объекта в объявлении и в заключенном ипотечном договоре и вывели среднее арифметическое по этому показателю для каждого региона.

"В июне наибольший размер скидок зафиксирован в Тюменской области - 2,5%, Краснодарском крае - 2,3% и Воронежской области - 2,1%. Высокие значения величины торга наблюдались в этих регионах на протяжении всего полугодия", - говорится в сообщении.

По данным платформы, в июне скидки на вторичное жилье в Тюменской области по отношению к маю 2023 года выросли на 1,2%, в Пермском крае - на 1,1%, а в Республике Башкортостан, Красноярском крае и в Волгоградской области - на 0,4%.

В "Домклик" пояснили, что на размер уступки влияют покупательская активность в регионе и доступность жилья в других сегментах - новостройках и частных домах. Так, наименьший дисконт на вторичное жилье в июне давали в Челябинской и Московской областях.