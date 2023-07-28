Совфед одобрил закон о погашении "Росвоенипотекой" ипотечных долгов погибших в СВО

При этом действие новой нормы не будет распространяться на участников НИС, погибших в ходе спецоперации до вступления в силу закона об особом порядке погашения кредитных обязательств участников СВО

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий погашение ипотечных кредитов погибших участников СВО через уполномоченный орган - ФГКУ "Росвоенипотека".

Сейчас в случае гибели заемщика - участника СВО его обязательства по кредитному договору прекращаются кредитором. Данная норма закона не содержит исключения для участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС), поэтому применяется ко всем заемщикам - участникам СВО. Как подчеркивается в пояснительной записке, действующая норма законодательства "оказала негативное влияние" на размер процентных ставок по вновь выдаваемым ипотечным кредитам для военнослужащих. Перенос на банки финансовой нагрузки по погашению кредитных обязательств погибших в ходе СВО участников НИС привел "к существенному росту рисков для кредиторов и необходимости формирования дополнительных резервов", указывается в сопроводительных документах.

Одобренный Совфедом закон предусматривает, что в случае гибели в ходе СВО участника НИС его обязательства по ипотечному договору погашаются уполномоченным федеральным органом - подведомственной Минобороны "Росвоенипотекой".

При этом действие новой нормы не будет распространяться на участников НИС, погибших в ходе СВО до вступления в силу закона об особом порядке погашения кредитных обязательств участников СВО, то есть до 7 октября 2022 года. Прекращение обязательств таких заемщиков будет осуществляться кредиторами.

Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года.