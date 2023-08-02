2 августа, 11:09

В Северной Осетии ввод жилья в I полугодии вырос на 58%

В январе-июне 2023 года в регионе введено 295 тыс. кв. м жилья

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 августа. /ТАСС/. Ввод жилья в I полугодии 2023 года вырос в Северной Осетии на 58%. Об этом сообщил ТАСС врио министра строительства и архитектуры Георгий Атаров.

"В январе-июне 2023 года в Северной Осетии введено 295 тыс. кв. м жилья. Это на 58,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - сказал Атаров.

Индивидуальными строителями было введено более 111 тыс. кв. м, а многоквартирного жилья введено более 183 тыс. кв. м.

Как отметил Атаров, опережение темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в республике шестой месяц подряд.

В этом году план по вводу жилья в Северной Осетии составляет 325 тыс. кв. м. 

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Северный Кавказ
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